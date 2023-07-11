شاهد: قصف مبنى الإطفاء الرسمي في دونيتسك

يظهر الفيديو قصفا جويا تعرض له مبنى خدمة طوارئ الإطفاء الأوكرانية، وعناصر من وحدة الإطفاء يقومون بإخماد النيران، يوم الإثنين في مدينة كوستنتنيفا الواقعة في منطقة دونيتسك.

يظهر الفيديو قصفا جويا تعرض له مبنى خدمة طوارئ الإطفاء الأوكرانية، وعناصر من وحدة الإطفاء يقومون بإخماد النيران، يوم الإثنين في مدينة كوستنتنيفا الواقعة في منطقة دونيتسك.