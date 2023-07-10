شاهد: قتيلان و6 مفقودين على الأقل جراء أمطار غزيرة جنوب غرب اليابان

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هيئة الارصاد اليابانية حذرت من وقوع انهيارات أرضية وفيضانات في مقاطعتي فوكوكا وأويتا في جزيرة كيوشو الرئيسية الجنوبية، حيث دعت السكان لاتخاذ إجراءات السلامة. ولقي شخصان مصرعهما وفقد ستة آخرون على الأقل وفقاً لوكالة إدارة الحرائق والكوارث ومسؤولي المحافظة. وفي بلدة سويدا بمحافظة فوكوكا، دفن شخصان تحت الانهيار الطيني. تم إنقاذ أحدهما، وبعد أن عُثر على الآخر، أعلن عن وفاته لاحقاً، وفقاً لمسؤولي المحافظة.

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هيئة الارصاد اليابانية حذرت من وقوع انهيارات أرضية وفيضانات في مقاطعتي فوكوكا وأويتا في جزيرة كيوشو الرئيسية الجنوبية، حيث دعت السكان لاتخاذ إجراءات السلامة. ولقي شخصان مصرعهما وفقد ستة آخرون على الأقل وفقاً لوكالة إدارة الحرائق والكوارث ومسؤولي المحافظة. وفي بلدة سويدا بمحافظة فوكوكا، دفن شخصان تحت الانهيار الطيني. تم إنقاذ أحدهما، وبعد أن عُثر على الآخر، أعلن عن وفاته لاحقاً، وفقاً لمسؤولي المحافظة.