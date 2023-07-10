غابرييل سوسمان أثناء تساقط الثلوج في مدينة جوهانسبرغ، جنوب افريقيا.
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شاهد: فيما يخنق الحرّ الأنفاس في بعض الدول.. ثلوجٌ تتساقط في جنوب أفريقيا

استيقظ سكان مدينة جوهانسبرغ، في جنوب افريقيا الإثنين على تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة ما دون الصفر.

استيقظ سكان مدينة جوهانسبرغ، في جنوب افريقيا الإثنين على تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة ما دون الصفر.

وحذرت السلطات السكان من خطر قيادة المركبات. يقول ليراتو ماتيبيس، أحد سكان جوهانسبرغ: "لقد مر وقت طويل لرؤيتي للثلج، أشعر بسعادة كبيرة".

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