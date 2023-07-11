شاهد: نشطاء يلقون طناً من الطحالب الخضراء احتجاجاً على انتشار الزراعة الصناعية في غرب بفرنسا

رفع خمسة عشر عضواً من مجموعة حماية البيئة لافتات كتب عليها "الطحالب الخضراء: بريتاني مختنقة" و "بريتاني ملوثة، الدولة مذنبة" ودعوا إلى إنهاء بناء مزارع الماشية الصناعية في المنطقة. وأطلق النشطاء الدخان الأخضر والأسود، وأبعدت الشرطة البعض عن الطحالب بينما تحركت السلطات لتطهير الشوارع. وتقع نصف مزارع المصانع الفرنسية التي تتجاوز الـ 3000 مزرعة في بريتاني. ويقول النشطاء إن تعفن الطحالب الخضراء التي تغذيها هذه المزارع التي تطلق النيتروجين من الأسمدة والمخلفات الحيوانية، يمكن أن تسبب باطلاق غازات ضارة وتشكل خطراً على البيئة والصحة العامة.

رفع خمسة عشر عضواً من مجموعة حماية البيئة لافتات كتب عليها "الطحالب الخضراء: بريتاني مختنقة" و "بريتاني ملوثة، الدولة مذنبة" ودعوا إلى إنهاء بناء مزارع الماشية الصناعية في المنطقة. وأطلق النشطاء الدخان الأخضر والأسود، وأبعدت الشرطة البعض عن الطحالب بينما تحركت السلطات لتطهير الشوارع. وتقع نصف مزارع المصانع الفرنسية التي تتجاوز الـ 3000 مزرعة في بريتاني. ويقول النشطاء إن تعفن الطحالب الخضراء التي تغذيها هذه المزارع التي تطلق النيتروجين من الأسمدة والمخلفات الحيوانية، يمكن أن تسبب باطلاق غازات ضارة وتشكل خطراً على البيئة والصحة العامة.