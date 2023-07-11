شاهد: الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه والخيول لتفريق محتجين على مشروع قانون الإصلاح القضائي

أغلق المحتجون الذين كانوا بالعشرات الطريق السريع الرئيسي الرابط بين تل أبيب ومدينة القدس، واستلقى البعض على الطرقات وردت الشرطة بخراطيم المياه في محاولة لتفريق المتظاهرين. وأعلنت المعارضة الثلاثاء يوم تعبئة وطنية ضد مشروع القانون الذي سيعرض على التصويت في قراءة ثانية ثم قراءة ثالثة. وتحاول حكومة نتنياهو التي تشكّلت نهاية كانون الأول/ديسمبر بمشاركة أحزاب يمينيّة متطرّفة وأخرى دينيّة متشدّدة، تمرير مشروع القانون الهادف إلى الحد من صلاحيات القضاء.

أغلق المحتجون الذين كانوا بالعشرات الطريق السريع الرئيسي الرابط بين تل أبيب ومدينة القدس، واستلقى البعض على الطرقات وردت الشرطة بخراطيم المياه في محاولة لتفريق المتظاهرين. وأعلنت المعارضة الثلاثاء يوم تعبئة وطنية ضد مشروع القانون الذي سيعرض على التصويت في قراءة ثانية ثم قراءة ثالثة. وتحاول حكومة نتنياهو التي تشكّلت نهاية كانون الأول/ديسمبر بمشاركة أحزاب يمينيّة متطرّفة وأخرى دينيّة متشدّدة، تمرير مشروع القانون الهادف إلى الحد من صلاحيات القضاء.