شاهد: البركان الثائر في آيسلندا يشق دروباً متوهجة في أخاديد جزيرة ريكيانيس

وبدأ الثوران يوم الإثنين في واد غير مأهول بالقرب جبل ليتلي هروتور، حيث طلبت السلطات من السكان إغلاق نوافذهم للوقاية من أثر الدخان والرماد المنبعث من البركان وخروج الحمم من صدع بلغ طوله حوالي كيلومتر.

وبدأ الثوران يوم الإثنين في واد غير مأهول بالقرب جبل ليتلي هروتور، حيث طلبت السلطات من السكان إغلاق نوافذهم للوقاية من أثر الدخان والرماد المنبعث من البركان وخروج الحمم من صدع بلغ طوله حوالي كيلومتر.