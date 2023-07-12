شاهد: احتجاجات في إسرائيل ضد خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي

شهدت إسرائيل احتجاجات بعيد ساعات قليلة من مصادقة البرلمان في قراءة أولى على بند أساسي ضمن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي يرى معارضوها أنّها تقوّض الديمقراطية في البلاد.

وتسبّبت الخطة التي طرحتها الحكومة بانقسام كبير في المجتمع الإسرائيلي وأثارت تظاهرات أسبوعية حاشدة منذ مطلع العام الجاري.

ومرّر البرلمان ليل الإثنين في قراءة أولى بنداً أساسيا من هذه الخطة يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في الطابع المنطقي لقرارات الحكومة.

ودعا المعارضون للمشروع ليوم احتجاجي يتخلله إغلاق طرقات رئيسية، ومدخل مطار بن غوريون الرئيسي قرب تل أبيب الساحلية.