شاهد: حراس إحدى الحدائق في الصين يساعدون الحيوانات على مواجهة الحر

ويقدم الحراس لحيوانات الباندا الفاكهة الطازجة والباردة، وتقدم على طبق جليدي كبير تستخدمها الحيوانات فيما بعد لتبريد نفسها.

كما قام فرس النهر في الحديثة، باستغلال وجود بركة صغيرة ليسبح بها وليبرّد جسده.