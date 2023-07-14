اجتاحت مياه الفيضان المناطق السكنية القريبة من نهر جامونا في العاصمة نيودلهي، وغمرت الطرقات والسيارات والمنازل، ما استوجب إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المنخفضة.

وسجل منسوب مياه نهر جامونا الذي يشق العاصمة الهندية مستوى قياسيا، هو الأعلى خلال الأربعين سنة الأخيرة، وبلغ 208 أمتار تقريبا مساء أمس الاربعاء، بحسب بيان أصدره كبير المنتخبين للعاصمة أرفيند كيجروال.

وقد نقلت السلطات حولي 30 ألف شخص إلى مخيمات إغاثة، وحولت المدارس إلى مخيمات مؤقتة في معض المناطق. ووجد مئات الأشخاص مأوى تحت جسور الطرقات مع ماشيتهم، في مناطق شرقية للعاصمة.