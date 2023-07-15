شاهد: أول إبحار للسفينة التشيلية العملاقة "إزميرالدا" بقناة بنما

شارك العشرات من ضباط البحرية التشيلية في إطلاق السفينة العملاقة "إزميرالدا" التي تبحر للمرة الأولى بمياه قناة بنما. وتخلل الحدث عرض موسيقي راقص يعكس التراث الشعبي التشيلي احتفالاً بالمناسبة. وقال خوان سوتو، قبطان السفينة، إن 32% من التجارة الدولية لتشيلي يتحرك عبر قناة بنما مما يجعل إطلاق إزميرالدا ذو أهمية استراتيجية كبرى للبلاد.

شارك العشرات من ضباط البحرية التشيلية في إطلاق السفينة العملاقة "إزميرالدا" التي تبحر للمرة الأولى بمياه قناة بنما. وتخلل الحدث عرض موسيقي راقص يعكس التراث الشعبي التشيلي احتفالاً بالمناسبة. وقال خوان سوتو، قبطان السفينة، إن 32% من التجارة الدولية لتشيلي يتحرك عبر قناة بنما مما يجعل إطلاق إزميرالدا ذو أهمية استراتيجية كبرى للبلاد.