استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يزور العاصمة باريس خلال احتفالات البلاد وعروضها العسكرية بمناسبة يوم الباسيتل. وشارك 240 جندي هندي بالعروض التي أقيمت بجادة الشانزليزيه بصحبة الآلاف من الجنود والفرق العسكرية الموسيقية الفرنسية.

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يزور العاصمة باريس خلال احتفالات البلاد وعروضها العسكرية بمناسبة يوم الباسيتل. وشارك 240 جندي هندي بالعروض التي أقيمت بجادة الشانزليزيه بصحبة الآلاف من الجنود والفرق العسكرية الموسيقية الفرنسية.