شاهد: في الهند.. مناجم فحم تشتعل فيها حرائق منذ قرن

تندلع حرائق هائلة منذ أكثر من قرن في مناجم فحم في ولاية جارخاند الهندية. هذه الحرائق الجوفية، التي يعتقد العلماء أن شرارتها بدأت من حادث منجم في عام 1916، أحدثت فوهات و ثقوب تبتلع الناس والمنازل إلى جوف الأرض. وفقاً لنشطاء وعاملين في مجال المناجم فإن مئات الأشخاص لقوا حتفهم على مدى عقود.

تضاعف استهلاك الفحم في الهند - أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان - في العقد الماضي، فهو المشغل لنحو 70% من شبكة الكهرباء. يشكل الفحم المحترق مصدر نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الهند، فقط الصين تتجاوز هذه النسبة وتحرق فحماً أكثر من الهند.