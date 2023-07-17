قام العديد من النشطاء المناهضين لانتشار سيارات الأجرة ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو بإيقافها عن العمل عمداً وسط الشوارع.

ويعترض النشطاء على سيارات الأجرة من هذا النوع، والمعروفة باسم "سيارات الروبوت" نظراً لاعتقادهم بأنها غير آمنة.