شاهد: بحضور 20 ألف مشجّع.. حفل تقديم ميسي لجماهير إنتر ميامي الأمريكي

ووقّع لاعب الهجوم الأرجنتيني عقداً مع فريق كرة القدم الأمريكي في صفقة تستمر حتى نهاية 2025، اُعتبرت تحدّيا للمملكة العربية السعودية في سوق الانتقالات والتعاقدات الضخمة. وقال عنها الشريك في ملكية النادي ديفيد بيكهام إنها "حلم أصبح حقيقة".

ووقّع لاعب الهجوم الأرجنتيني عقداً مع فريق كرة القدم الأمريكي في صفقة تستمر حتى نهاية 2025، اُعتبرت تحدّيا للمملكة العربية السعودية في سوق الانتقالات والتعاقدات الضخمة. وقال عنها الشريك في ملكية النادي ديفيد بيكهام إنها "حلم أصبح حقيقة".