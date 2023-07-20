شاهد: الآلاف من المكسيكيين يستعرضون الخيول في ذكرى إغتيال الثوري بانشو فيلا

سار الآلاف من المكسيكيين على ظهور الخيل هذا الأربعاء في شوارع مدينة بارال حيث اغتيل فرانسيسكو "بانشو" فيلا، الهارب الذي تحول إلى ثوري الذي ألهمت أساطيره الكثيرين. ارتدى الفرسان أحذية وملابس رعاة البقر وتجولوا في شوارع المدينة الواقعة في ولاية تشيهواهوا، في اليوم الأول لإحياء الذكرى المئوية لوفاة "بانشو".

توقف الموكب أمام تمثال للأيقونة كثيفة الشارب قبل أن ينتقل عبر المدينة، حيث عزفت عدة فرق موسيقية مقطع من التراث المكسيكي. وهكذا انتهت الرحلة التي بدأها بعض المشاركين منذ أكثر من أسبوعين، على بعد حوالي 600 كيلومتر إلى الشمال، بالقرب من الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.