لقي خمسة أشخاص على الأقلّ مصرعهم في عواصف رعدية عنيفة اجتاحت كرواتيا وسلوفينيا والبوسنة مساء الأربعاء، بعد أيام من درجات حرارة مرتفعة جدّاً في البلقان.

وقُتل أربعة أشخاص على الأقلّ - ثلاثة في كرواتيا وواحد في سلوفينيا - بسبب سقوط أشجار، من بينهم اثنان في زغرب حيث غمرت المياه مستشفى، بحسب الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وقالت الشرطة الكرواتية إنّ القتيل الثالث هو رجل يبلغ من العمر 40 عامًا قضى عندما سقطت شجرة اقتلعتها الرياح من جذورها على شاحنته في شرق البلاد.

وتسبّبت الرياح الشديدة بسقوط رافعة، مما أدى إلى إصابة رجل يعمل في مقصورة قيادتها بجروح خطيرة.

وفي سلوفينيا المجاورة، لقي شخص مصرعه جراء سقوط شجرة بالقرب من بحيرة بليد، بينما قتلت امرأة في برتشكو بشمال البوسنة خلال العاصفة، بحسب وسائل إعلام محلية.

تأتي هذه العاصفة في البلقان في الوقت الذي تواجه فيه أجزاء كثيرة من العالم ظروفاً مناخية قاسية.