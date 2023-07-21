عاد ملتقى "كوميك كون" في سان دييغو، أكبر مهرجان مخصص للثقافة الشعبية في العالم، في نسخته الجديدة التي تميزت هذا العام بغياب النجوم بسبب إضراب تاريخي في هوليوود، مما أثار استياء محبي عالم القصص المصورة.

يستقطب هذا الملتقى عادة اهتماماً إعلامياً واسعاً، كما يثير حماسة محبي التنكر بأزياء شخصيات كالأبطال الخارقين أو وحوش الفضاء، والذين يقفون أحيانا في طوابير لأيام لرؤية نجوم مثل توم كروز أو دواين جونسون "ذي روك".

لكنّ الصورة قاتمة أكثر هذا العام بسبب إضراب متواصل في هوليوود حيث انضم الممثلون إلى كتّاب السيناريو في الاضراب الذي تسبب في أسوأ حالة شلل في القطاع منذ أكثر من 60 عاماً. ويطالب الممثلون وكتّاب السيناريو بزيادة أجورهم التي تشهد ركوداً في زمن منصات البث التدفقي، ويرغبون في الحصول على ضمانات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي.