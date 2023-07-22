شاهد: أربع محطات بين أبرز أحداث الأسبوع في العالم

تعرّض جسر القرم الذي يعدّ خط إمداد رئيسيا للقوات الروسية في أوكرانيا، لهجوم ليل الأحد باستخدام "مسيّرات بحرية"، قبل ساعات من انقضاء مهلة اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي تمّ التوصل إليها في تموز/يوليو 2022.

وقتل مدنيان على الأقل في قصف روسي استهدف أوديسا وميكولاييف، كما أعلنت السلطات المحلية التي بثت صورا تظهر مبان مشتعلة وواجهات مدمرة.

وفي جنوب اليونان، اندلع حريق كبير، مما أدى إلى إحراق منازل في قرى ليست بعيدة عن الموقع الأثري في أولمبيا القديمة.

ولحق إعصار أضراراً جسيمة بمصنع أدوية رئيسي لشركة فايزر في ولاية كارولينا الشمالية يوم الأربعاء، وهو الأحدث في سلسلة من الأحداث المناخية القاسية التي وقعت في الولايات المتحدة.