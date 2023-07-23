شاهد: الخيال أصبح حقيقة.. "تاكسي طائر" يحلّق في سماء إسبانيا

أجرت شركة ليليوم الألمانية اختبارتها على المشروع الجديد في إسبانيا لفحص استعدادها لتوفير خدمة النقل الجوي لكل من الصين وسويسرا وإيطاليا وألمانيا.

وتُعتبر شركة الطيران الصينية "هيلي ايسترن" من أكثر الشركات اهتماماً بهذا المشروع الجديد حيث تهدف لتوفير منظومة نقل جوي حديثة صديقة للبيئة، نظراً للتوجه العالمي الجديد الذي يهدف لتقليل الانبعاث الحراري الناتج من وسائل النقل التقليدية.

ويتسع التاكسي الطائر لستة ركاب بالإضافة للطيار المزود بالنظام الآلي حيث يمكن التحكم فيه عن بُعد. هذا إضافة إلى قدرته على تحمل درجات حرارة عالية لمواكبة ظروف الطقس الحار في فصل الصيف.