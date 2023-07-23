شاهد: صور مروّعة لانهيار جسر في اليونان.. وعملية إغاثة واسعة لانتشال العالقين تحت الأنقاض

وأوردت وكالة الأنباء اليونانية وشبكة "إي آر تي" العامة نقلاً عن أجهزة الإسعاف، إصابة ثمانية أشخاص نقلوا إلى مستشفيين في المدينة، بينما تجري عملية إغاثة واسعة النطاق بمشاركة رجال إطفاء وطواقم إسعاف.

ولم يتم بعد تحديد أسباب انهيار الجسر الواقع على طريق يربط باتراس في شبه جزيرة بيلوبونيز بأثينا.

غير أن رئيس منظمة الحماية من الزلازل إفثيميس ليكاس أوضح أن الجسر كان يعاني من مشكلات ثبات معروفة من السلطات، وترك انهياره المجتمع المحلي في حالة من الصدمة والحداد، حيث كان قيد الترميم على مدار العامين السابقين، بكلفة تفوق ستة ملايين يورو.

وأثارت الصور المروعة للدمار مخاوف على مستوى البلاد بشأن تدابير السلامة وبروتوكولات الصيانة في مشاريع البنية التحتية العامة، لا سيما تلك التي لا تزال قيد الإنشاء.