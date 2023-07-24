شاهد:عند سفح برج إيفل.. ساعة عملاقة تبدأ العد التنازلي لأولمبياد باريس 2024

قال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، إن الميزانية الإجمالية لفعاليات الأولمبياد "تحت السيطرة". وقبيل عام من موعد الافتتاح، أكّد توني إستانغيه إن اتفاقيات الشراكة تسير على الطريق الصحيح، مع انضمام 22 راعياً جديداً منذ بداية العام. وأضاف: "في الآونة الأخيرة، تجاوزنا المليار يورو من الإيرادات المضمونة من شركائنا. هذا غير مسبوق. من الواضح أنها المرة الأولى التي يجمع فيها حدث رياضي في فرنسا هذا القدر من الأموال".

منذ الآن وحتّى 26 تموز/يوليو 2024، يمثّل التنظيم اللوجستي لحفل الافتتاح على نهر السين، تحدّياً جماعياًً، لكن رئيس اللجنة يؤكد أن فرنسا "لديها كل الإمكانيات لتنظيم ألعاب رائعة".