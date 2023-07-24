وفي حين أدى قصف أوديسا إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن "كاتدرائية التجلي تعرضت للتدمير مرتين"، أحدهما بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومرة أخرى على يد الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين. وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد على ما وصفه بالهجوم الروسي الإرهابي على أوديسا، وقال مستشاره ميخائيل بودولياك إن روسيا "تتعمد شن هجمات إرهابية على المراكز التاريخية للمدن في الجنوب".

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نفذت ضربات على منطقة أوديسا لكنها نفت استهداف الكاتدرائية، وقالت إن ما ضرب البناء هو على الأرجح صاروخ أوكراني مضاد للطائرات.

من جهتها، وصفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الضربات الروسية بـ "الهجوم الوقح" وأكدت أن هذا الهجوم يأتي بعد أيام فقط من هجمات أخرى طالت العديد من مواقع التراث الثقافي في المناطق المحمية بموجب اتفاقية التراث العالمي في لفيف وأوديسا.