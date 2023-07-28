شاهد: أضرار محدودة خلفها إعصار دوكسوري في تايوان

أغلقت المدارس والمؤسسات أبوابها بعدة مقاطعات ومدن جنوب تايوان كإجراء إحترازي لتخفيف الخسائر الناجمة عن إعصار دوكسوري المرفوق برياح شديدة وأمطار والذي تجنب مضيق تايوان والمناطق المحيطة به، ولكنه ضرب بشدة اليابسة جنوب شرق الصين صباح الجمعة حيث رافقته رياح عاتية وأمطار غزيرة.

وترك الإعصار عشرات الآلاف من المنازل بدون كهرباء في كاوشيونغ وتاينان على الرغم من استعادة معظمهم للكهرباء حتى صباح يوم الخميس، وفقاً لشركة تايوان للطاقة.

ودفعت مخاوف من احتمال تعرض المواطنين للخطر، المرصد الوطني للطقس إلى تمديد "الانذار الأحمر" وهو الأقصى على سلم من أربعة مستويات الجمعة.