سيارات كلاسيكية في مهرجان "عبور باريس"
no comment

شاهد: ألف سيارة كلاسيكية تجوب الشوارع في مهرجان "عبور باريس"

واستمتع المارة من سياح وفرنسيين بهذا  بالمنظر الفريد ولم يفوتوا فرصة تصوير السيارات الكلاسيكية التي يتجاوز عمرها ثلاثين عاماً، وهي تقوم بجولة استثنائية وتعبر إلى جانب المعالم التاريخية للعاصمة الفرنسية.

واستمتع المارة من سياح وفرنسيين بهذا  بالمنظر الفريد ولم يفوتوا فرصة تصوير السيارات الكلاسيكية التي يتجاوز عمرها ثلاثين عاماً، وهي تقوم بجولة استثنائية وتعبر إلى جانب المعالم التاريخية للعاصمة الفرنسية.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات