شاهد: إنقاذ رجل عالق في سيارته الغارقة نتيجة الفيضانات في الصين

واستخدم العمّال الحبال لاستخراج الرجل، في مقاطعة خبي الصينية.

وضربت أمطار غزيرة شمال الصين يوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل في بكين، ما أجبر سلطات العاصمة على إصدار أعلى تنبيهات للفيضانات والانهيارات الأرضية.