بعد الانقلاب العسكري.. فرنسا ودول أخرى تبدأ بإجلاء رعاياها من النيجر

بدأت فرنسا ودول أخرى الثلاثاء في إجلاء مواطنيها من النيجر. واصطفت سيارات خارج مطار نيامي الرئيسي حيث سعى رعايا أجانب لمغادرة البلاد بعد انقلاب عسكري هناك.

وكانت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا قد أعلنت عن بدء إجلاء رعاياها ورعايا دول أوروبية أخرى من هناك.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في باريس إن أعمال العنف الأخيرة التي استهدفت سفارة فرنسا في العاصمة نيامي هي إحدى أسباب قرار إجلاء رعاياها من النيجر.

وأضافت الوزارة في بيان أن الإجلاء بدأ الثلاثاء للمواطنين الفرنسيين والأوروبيين الآخرين الذين يرغبون في مغادرة النيجر.

ويأتي الإجلاء وسط أزمة سياسية عميقة أثارها انقلاب عسكري الأسبوع الماضي ضد رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيًا، محمد بازوم.