شاهد: الفيضانات القوية تغرق بكين في المياه والسلطات تكثف عمليات الإنقاذ

ولم تسلم الصين مما شهدته دول عدة حول العالم في الأسابيع الماضية، لجهة الأحداث المناخية الحادة التي يعزوها علماء الى تبعات التغير المناخي. وأدت الأمطار والفيضانات الى مقتل 22 شخصاً على الأقل غالبيتهم في العاصمة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بكين الأربعاء إن العاصمة الصينية شهدت "أشد تساقط للأمطار منذ 140 عاماً" حين بدأت سلطات المدينة تدوين السجلات.

وأفادت بأن "الكمية القصوى من المتساقطات المسجّلة خلال هذه العاصفة، والتي بلغت 774.8 ملم، سجّلت في خزان وانغجيايوان في تشانغبينغ". وأوضحت أن الكمية القياسية السابقة كانت 609 ملم وتعود الى العام 1891.