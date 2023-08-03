شاهد: البابا في لشبونة للمشاركة في الأيام العالمية للشباب

وصل البابا فرنسيس الأربعاء إلى لشبونة حيث ينتظره مليون شاب وشابة أتوا من كل القارات للمشاركة في الأيام العالمية للشباب، وهي حدث رئيسي في الكنيسة الكاثوليكية التي تعكف على التفكير بمستقبلها.

وقال البابا البالغ 86 عاما لنحو 80 صحافيا كانوا يرافقونه في الطائرة "سأعود أكثر شبابا" من هذه الرحلة.

وحطت طائرة الحبر الأعظم الأرجنتيني عند الساعة 09,45 (الساعة 08,45 ت غ) في مطار لشبونة العسكري حيث استقبله الرئيس البرتغالي المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوسا وأجرى معه محادثات في قصر بيليم بعد ذلك.

وسيكون برنامج البابا مثقلا بالمواعيد والمحطات مع 11 خطابا وحوالي عشرين لقاء خلال رحلته الثانية والأربعين إلى الخارج بعد شهرين على خضوعه لعملية كبيرة في البطن.

وتطرق الحبر الأعظم إلى الحرب في أوكرانيا والبيئة والعدالة الاجتماعية بأسلوبه المباشر والعفوي الذي يلقى استحسانا كبيرا في صفوف الشباب فيما تواجه الكنيسة الكاثوليكية تحدي انتشار العلمانية في أوروبا.