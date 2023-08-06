شاهد: البابا في مزار فاطمة المريمي في البرتغال

قام البابا فرنسيس السبت بزيارة خاطفة إلى مزار فاطمة المريمي في وسط البرتغال حيث كان في استقباله حوالى 200 ألف شخص وعاد بعدها إلى لشبونة حيث يترأس مساء لقاء الأيام العالمية للشبيبة.

أقلت مروحية تابعة لسلاح الجو البرتغالي الحبر الأعظم البالغ 86 عاما، وحلقت أولا فوق الباحة الشاسعة للمزار في سماء حمراء ومكفهرة بسبب الدخان والرماد الناجم عن حريق غابة تبعد حوالى مئة كلم من هناك. ثم استقل البابا سيارته الخاصة "باباموبيل" ودخل باحة المزار التي تحيط بالكنيسة الصغيرة في هذا المكان الذي ظهرت فيه السيدة العذراء بحسب التقليد الكاثوليكي، على ثلاثة أطفال رعاة في 1917.

عانق البابا وبارك العديد من الأطفال ثم ظهر مبتسما ومباركا الحشود على طول الحواجز.