شاهد: البرتغال تكافح حرائق مستعرة منذ أيام وسط موجة من الحر الخانق

يسعى مئات الإطفائيين الثلاثاء الى إخماد حريق مستعر منذ أربعة أيام في جنوب غرب البرتغال التي تشهد موجة حر شديدة وضعت معظم شبه الجزيرة الأيبيرية في حال تأهب.

وأعلن قائد الحماية المدنية البرتغالية خوسيه ريبيرو خلال مؤتمر صحافي أن عناصره عمدوا ليل الإثنين-الثلاثاء إلى "تأمين المنطقة" لكن "نقطتين حاسمتين" تستلزمان "الكثير من الجهود".

في المناطق الداخلية تم الإثنين إجلاء سكان عشرين بلدة ومصطافين يقيمون في فنادق مخصصة للسياحة الريفية. واستقبل العديد منهم في مدرسة تحولت مركز استقبال.

وتراجعت حدة حريق آخر كبير في منطقة ليريا وسط البرتغال ليل الاثنين الثلاثاء بعدما أتى على مساحة سبعة آلاف هكتار. وتمت تعبئة 2800 من عناصر الإطفاء و16 طائرة صباح الثلاثاء على كامل الاراضي البرتغالية.