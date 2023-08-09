شاهد: بيت متنقل يتحول حطاماً بعدما جرته مياه الفيضانات في النرويج

وخلّفت العاصفة دماراً واسعاً، خصوصاً في النرويج والسويد.

والإثنين خرجت عربتا قطار ركاب عن مسارهما في شرق السويد بعد أن انهار جسر للسكك الحديد بسبب الأمطار الغزيرة، ما تسبب بجرح ثلاثة أشخاص.

وفي النرويج المجاورة، أفادت الشرطة عن عدة حالات انزلاق التربة في جنوب شرق البلاد الثلاثاء، وأوردت وسائل إعلام أن أكثر من مئة شخص تم إجلاؤهم نتيجة ذلك.

وأصدرت وكالات أرصاد في السويد والنرويج تحذيرات من فيضانات عارمة في العديد من مناطق البلدين. وتسببت الأمطار الغزيرة أيضاً في تعطل حركة المرور، وأُغلقت طرق وألغيت رحلات العديد من القطارات والعبارات.