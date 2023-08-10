ألغيت رحلات مئات الطائرات والقطارات الخميس في بوسان بكوريا الجنوبية حيث تم إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من باب الاحتراز بسبب العاصفة خانون. وبعدما اجتاحت اليابان، توجهت العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عنيفة إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية ووصلت البر صباح الخميس حسب التوقيت المحلي. أفادت الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أن العاصفة ستتوجه بعد ذلك إلى شمال شبه الجزيرة. ولم يسجل وقوع ضحايا الخميس بعد الظهر، بحسب وكالة يونهاب.

ألغيت رحلات مئات الطائرات والقطارات الخميس في بوسان بكوريا الجنوبية حيث تم إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من باب الاحتراز بسبب العاصفة خانون. وبعدما اجتاحت اليابان، توجهت العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عنيفة إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية ووصلت البر صباح الخميس حسب التوقيت المحلي. أفادت الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أن العاصفة ستتوجه بعد ذلك إلى شمال شبه الجزيرة. ولم يسجل وقوع ضحايا الخميس بعد الظهر، بحسب وكالة يونهاب.