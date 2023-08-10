شاهد: هكذا تحتفي المكسيك بشعوبها الأصلية

احتفالًا باليوم العالمي للشعوب الأصلية، والذي يصادف التاسع من آب / أغسطس، جاب المئات شوارع العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي في موكب احتفالي صاخب تخللته الموسيقى والرقصات الشعبية والهتافات. وحسب "مجموعة العمل الدولية لشؤون الشعوب الأصلية" IWGIA، فإن المكسيك تضم حوالي 68 شعبا أصليا، أي أن هذه الشعوب تشكل 15 بالمئة من عدد سكان المكسيك.

وتقول الأمم المتحدة إن "انتهاكات حقوق الشعوب الأصلية في العالم مشكلة مستمرة"، مرجعة ذلك أحيانًا إلى الموروث التاريخي الاستعماري، وأحيانا أخرى إلى "التناقضات التي تنجم عن التحول المستمر في المجتمعات". وتنوه الأمم المتحدة إلى أهمية التذكر بأن "الشعوب الأصلية لها الحق في اتخاذ قراراتها وتنفيذها" بشكل يناسب ثقافاتها.