شاهد إسبانيا: درجات حرارة قياسية في فالنسيا تلامس الـ47

وتشهد إسبانيا منذ يوم الإثنين موجة حرّ ضربت معظم مناطقها. وقد نشرت المراوح والمظلات والمرطبات في العديد من الأماكن العامة في شرق البلاد، حيث أعلنت ثماني مناطق حول مدينتي فالنسيا ومورسيا حالة التأهب الحمراء، في إشارة إلى مخاطر كبيرة بسبب درجات الحرارة الشديدة.

وتشهد إسبانيا منذ يوم الإثنين موجة حرّ ضربت معظم مناطقها. وقد نشرت المراوح والمظلات والمرطبات في العديد من الأماكن العامة في شرق البلاد، حيث أعلنت ثماني مناطق حول مدينتي فالنسيا ومورسيا حالة التأهب الحمراء، في إشارة إلى مخاطر كبيرة بسبب درجات الحرارة الشديدة.