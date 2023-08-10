شاهد: تحذير من درجات حرارة قياسية في إسبانيا

يتوقّع أن تبلغ الحرارة 44 درجة مئوية في إسبانيا وهي موجة الحر الثالثة هذا الصيف.

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية من أن متوسط درجة الحرارة في كل أنحاء البلاد قد يصل إلى أعلى مستوياته في 70 عاما.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية "على الأرجح، ستكون هذه الأيام الخمسة الأكثر حرا في شهر آب/أغسطس منذ 73 عاما" مع وضع كل أنحاء البلاد تقريبا في حالة تأهب قصوى.

وتقع شبه الجزيرة الأيبيرية في الخطوط الأولى في مواجهة ارتفاع حرارة الأرض في أوروبا مع ازدياد وتيرة موجات الحر والجفاف والحرائق.

واستخدم عناصر الإطفاء الإسبان ما يصل إلى 10 قاذفات مياه لإبطاء انتشار النيران حول فالنسيا دي ألكانتارا في إكستريمادورا قرب الحدود مع البرتغال.