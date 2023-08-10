شاهد: حرائق الغابات تجتاح جزر هاواي

اندلعت حرائق غابات أججتها ريح عاتية في أجزاء من هاواي، الأربعاء أجبرت الآلاف على النزوح من المنطقة.

وتسببت الحرائق بتدمير عشرات المباني السكنية في جزيرة ماوي. وتظهر اللقطات المصورة اشتعال النيران خلال مساء الثلاثاء.