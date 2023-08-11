شاهد: أمطار موسمية عنيفة تتسبب بفيضانات وتودي بحياة 5 أشخاص في ميانمار

وقال مدير وزارة الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين، لاي شوي زين أو، إن من بين القتلى أربعة أطفال.

وقال لاي إن بعض أجزاء ولايتي كايين ومون الجنوبيتين ما لا تزال في حالة حرجة بسبب الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب مياه الأنهر.