حفلة موسيقية ضخمة أقيمت في أحد ملاعب البيسبول في برونكس
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شاهد: احتفالاً بمرور 50 عاماً على نشأة الهيب هوب.. حفلة موسيقية ضخمة في نيويورك

احتفل آلاف الأشخاص في نيويورك بالذكرى الخمسين لنشأة موسيقى الهيب هوب، في حفلة موسيقية ضخمة أقيمت في أحد ملاعب البيسبول في برونكس، أحياها مغنيو هيب هوب بارزون منهم رَن دي ام سي وسنوب دوغ، واستمرت حتى ساعات متأخرة مساء الجمعة.

احتفل آلاف الأشخاص في نيويورك بالذكرى الخمسين لنشأة موسيقى الهيب هوب، في حفلة موسيقية ضخمة أقيمت في أحد ملاعب البيسبول في برونكس، أحياها مغنيو هيب هوب بارزون منهم رَن دي ام سي وسنوب دوغ، واستمرت حتى ساعات متأخرة مساء الجمعة.

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