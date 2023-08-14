بوتين وشرشبيل والبيتلز.. قرية بلغارية تجمع بين شخصيات كرتونية وقادة العالم في لوحات جدارية

في قرية ستارو جيلازاره الواقعة في وسط بلغاريا، سيجد الزائر نفسه محاطًا بوجوه مشهورة، حقيقية وخيالية. تظهر الشخصيات الكرتونية الخيالية الشهيرة مرسومة على جدران هذه القرية الهادئة، جنبًا إلى جنب مع قادة العالم. كل صيف، يأتي فنانون إلى القرية لإنشاء لوحات جديدة مستوحاة من الأخبار والثقافة العالمية، من الماضي والحاضر، ويرسمون تصاميمهم على جدران المنازل والأسوار.

ينظم هذا المشروع فنانان زوجان من بولندا وبلغاريا، وهما كاتارجينا وفينتسيسلاف بيريانكوف، بمساعدة بعض طلابهم القادمين من مدينة بوزنان البولندية. تقول الفنانة والمنسقة كاتارجينا بيريانكوف إن عائلتها أرادت إظهار فكرة عالم معولم، حيث يمكن لجدة من قرية بلغارية الجلوس بجانب زعيم قوة عظمى. يبلغ عدد سكان هذه القرية حوالي 400 نسمة.