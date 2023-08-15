شاهد: انفجار كبير في محطة وقود في داغستان يتسبب في مقتل 35 شخصا

قتل 35 شخصا على الأقل في انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في القوقاز، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الروسية الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة الروسية أن "عدد القتلى الإجمالي يبلغ 35" مشيرة إلى إصابة العشرات بجروح.

وفُتِح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة، حسبما أفادت عبر تلغرام اللجنة المكلّفة التحقيق التابعة للاتّحاد الروسي.

تقع محطة الوقود في محجّ قلعة، المدينة التي يزيد عدد سكّانها عن 600 ألف نسمة. وهي عاصمة داغستان، الجمهوريّة الروسيّة البالغة مساحتها حوالى 50 ألف كلم مربّع والمجاورة للشيشان. وتتشارك هذه الجمهوريّة حدودًا مع جورجيا وأذربيجان.

وتم إخماد الحريق، بحسب وكالتي "تاس" و "ريا نوفوستي" الروسيتين.