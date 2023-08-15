شاهد: استعراض عسكري للجيش البولندي في وارسو

نظمت بولندا عرضا عسكريا في العاصمة وارسو الثلاثاء عرضت فيه أسلحتها وأنظمة دفاعها الحديثة الطراز. وتجمعت الحشود في درجات حرارة مرتفعة لمشاهدة دبابات أبرامز الأمريكية الصنع وأنظمة المدفعية المتنقلة HIMARS وأنظمة صواريخ باتريوت، بالإضافة إلى مقاتلات FA-50 الكورية الجنوبية ومدافع هاوتزر K9. ومنذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، أنفقت الحكومة اليمينية في بولندا أكثر من 16 مليار دولار على الدبابات وأنظمة الصواريخ الاعتراضية والطائرات المقاتلة، اشترتها بالأخص من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ويرى البعض في استعراض القوة هذا وسيلة للحكومة البولندية من أجل جذب الناخبين قبل انتخابات أكتوبر، حيث يسعى حزب القانون والعدالة الشعبوي الحاكم للفوز بولاية ثالثة.

نظمت بولندا عرضا عسكريا في العاصمة وارسو الثلاثاء عرضت فيه أسلحتها وأنظمة دفاعها الحديثة الطراز. وتجمعت الحشود في درجات حرارة مرتفعة لمشاهدة دبابات أبرامز الأمريكية الصنع وأنظمة المدفعية المتنقلة HIMARS وأنظمة صواريخ باتريوت، بالإضافة إلى مقاتلات FA-50 الكورية الجنوبية ومدافع هاوتزر K9. ومنذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، أنفقت الحكومة اليمينية في بولندا أكثر من 16 مليار دولار على الدبابات وأنظمة الصواريخ الاعتراضية والطائرات المقاتلة، اشترتها بالأخص من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ويرى البعض في استعراض القوة هذا وسيلة للحكومة البولندية من أجل جذب الناخبين قبل انتخابات أكتوبر، حيث يسعى حزب القانون والعدالة الشعبوي الحاكم للفوز بولاية ثالثة.