وصول مئات المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

وصل مئات المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في غضون ساعات قليلة الثلاثاء. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن معظمهم جاؤوا من مدينة صفاقس التونسية. وتم إنقاذ العديد منهم من قبل خفر السواحل الإيطالي، في حين تم إنقاذ آخرين من قبل سفن منظمات الإنقاذ الإنسانية وقوارب صغيرة أخرى وصلت بشكل مستقل. بعد مدة قصيرة على الجزيرة، يُنقل معظم المهاجرين إلى أجزاء أخرى من البر الرئيس في إيطاليا.

وصل مئات المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في غضون ساعات قليلة الثلاثاء. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن معظمهم جاؤوا من مدينة صفاقس التونسية. وتم إنقاذ العديد منهم من قبل خفر السواحل الإيطالي، في حين تم إنقاذ آخرين من قبل سفن منظمات الإنقاذ الإنسانية وقوارب صغيرة أخرى وصلت بشكل مستقل. بعد مدة قصيرة على الجزيرة، يُنقل معظم المهاجرين إلى أجزاء أخرى من البر الرئيس في إيطاليا.