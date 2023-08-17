التشيك: سيول وفيضانات تغمر شوارع مدينة كارلوفي فاري التاريخية

أسفرت السيول والفيضانات في مدينة كارلوفي فاري في جمهورية التشيك إلى إحداث أضرار جسيمة في بعض شوارع المدينة. وكانت عاصفة ممطرة قد ضربت المدينة التاريخية غرب شمال البلاد عصر الثلاثاء، ما أدى إلى اقتلاع الأشجار وإتلاف الأحجار التي استخدمت في رصف شارع مورافسكا في الوسط التاريخي للمدينة. وتعرف الأخيرة بينابيعها الساخنة ويقصدها الكثيرون بغرض السياحة والعلاج.

أسفرت السيول والفيضانات في مدينة كارلوفي فاري في جمهورية التشيك إلى إحداث أضرار جسيمة في بعض شوارع المدينة. وكانت عاصفة ممطرة قد ضربت المدينة التاريخية غرب شمال البلاد عصر الثلاثاء، ما أدى إلى اقتلاع الأشجار وإتلاف الأحجار التي استخدمت في رصف شارع مورافسكا في الوسط التاريخي للمدينة. وتعرف الأخيرة بينابيعها الساخنة ويقصدها الكثيرون بغرض السياحة والعلاج.