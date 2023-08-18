شاهد: احتفالات جاكرتا بمناسبة عيد استقلال إندونيسيا الـ78

شارك مئات الإندونيسيين في مسابقة تسلق عشرات العواميد في جاكرتا كجزء من الاحتفالات بعيد استقلال البلاد، حيث تسلق االمشاركون 50 عمودًا تمّ دهنه بمادة شحمية لتسهيل عملية الصعود إلى القمة والتي إذا تمت يحصد الفائز فيها على جائزة. وتحتفل إندونيسيا باستقلالها الثامن والسبعين عن الحكم الاستعماري الهولندي.

شارك مئات الإندونيسيين في مسابقة تسلق عشرات العواميد في جاكرتا كجزء من الاحتفالات بعيد استقلال البلاد، حيث تسلق االمشاركون 50 عمودًا تمّ دهنه بمادة شحمية لتسهيل عملية الصعود إلى القمة والتي إذا تمت يحصد الفائز فيها على جائزة. وتحتفل إندونيسيا باستقلالها الثامن والسبعين عن الحكم الاستعماري الهولندي.