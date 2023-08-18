واندلع الحريق في وقت متأخر الثلاثاء في غابات في شمال شرق الجزيرة التي تعدّ جزءاً من الأرخبيل الإسباني الواقع قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا.

الحريق قضى حتى الآن على أكثر من 3,200 هكتار من الأراضي، وأفادت حكومة المنطقة أنه تم إجلاء نحو ثلاثة آلاف شخص، وصدرت أوامر لنحو أربعة آلاف آخرين بالبقاء في منازلهم بسبب رداءة نوعية الهواء في الأرخبيل المكوّن من سبع جزر.

وتم حشد نحو 400 رجل إطفاء وجندي مدعومين ب17 طائرة ومروحية لمكافحة النيران التي تهدد ست بلديات.

وأقامت الحكومة الإقليمية أربعة مراكز إيواء للأشخاص الذين اضطروا للنزوح من منازلهم.

وقطعت السلطات الطريق إلى بركان جبل تيد، أعلى قمة في إسبانيا وأبرز مناطق الجذب السياحي فيها، بسبب الحريق.

واندلع الحريق بعدما شهدت الجزر موجة حرّ تسبّبت بجفاف شديد في المنطقة.