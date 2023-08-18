شاهد: الحرائق تجبر السلطات الكندية على إجلاء الآلاف في مقاطعة كولومبيا البريطانية

وكانت السلطات قد بدأت عمليات إجلاء ضخمة لأكثر من 2.400 وحدة سكنية، بعدما أصبح حريق "ماكدوغال كريك" النشيط يتهددها.

وكانت السلطات أعلنت إجلاء سكان 800 وحدة سكنية فقط الخميس، ما يشير إلى تقدم سريع لألسنة اللهب المستعرة.