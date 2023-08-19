والجمعة، تقدّمت عمليات مكافحة الحرائق "بشكل جيد حتى لو لا يزال الحريق خارجاً عن السيطرة"، حسبما أفاد رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري فرناندو كلافيخو الصحافيين الجمعة.

ولفت كلافيخو إلى أنّ الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء اجتاح خمسة آلاف هكتارات تقريبًا في محيط 50 كيلومترًا.

وقالت رئيسة جهاز الحماية المدنية في الأرخبيل مونتسيرات رومان إن أكثر من 225 عنصر إطفاء كانوا ما زالوا يعملون ليل الجمعة-السبت على مكافحة هذا الحريق الذي ألحق أضرارًا حتى الآن بعشر بلديات.

وأشارت إلى أن 19 وحدة جوية ستُنشر السبت لمواصلة العمليات التي قد تزداد تعقيدًا بسبب درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية.