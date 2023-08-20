اجتمع المئات من أعضاء ينتمون لما يعرف بـ"جماعة الإخوان البيض" للاحتفال بعيدهم السنوي الجديد، في طقس خاص قرب جبال ريلا في بلغاريا. الاحتفال يتم على إيقاع الموسيقى وحركات الجسد، ويستغرق حوالي 80 دقيقة من المشي قرب بحيرة جليدية ترتفع 2280 مترا عن سطح البحر.

اجتمع المئات من أعضاء ينتمون لما يعرف بـ"جماعة الإخوان البيض" للاحتفال بعيدهم السنوي الجديد، في طقس خاص قرب جبال ريلا في بلغاريا. الاحتفال يتم على إيقاع الموسيقى وحركات الجسد، ويستغرق حوالي 80 دقيقة من المشي قرب بحيرة جليدية ترتفع 2280 مترا عن سطح البحر.