تم يوم الأربعاء، تخريب أكثر من 80 منزلًا و19 كنيسة في هذا الحيّ الواقع في ضواحي مدينة فيصل أباد (شرق) بعد انتشار اتّهامات لمسيحيين بتدنيس القرآن. واضطرّت عائلات إلى الفرار إثر هجوم شنّه مئات السكّان المسلمين حيث أحرقوا وخرّبوا كنائس ومنازل.

وأظهرت صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حشوداً مسلّحة بعصي وحجارة تقتحم الشوارع بعدما دعا رجال دين محليون أتباعهم للاحتجاج والتعبير عن غضبهم.

بعد أربعة أيام من أعمال التخريب، كان لا يزال العديد من السكّان الفارّين عاجزين عن العودة إلى منازلهم نظرًا للأضرار التي لحقت بمساكنهم.

لكن نحو 200 منهم شاركوا في قدّاس الأحد، جالسين على كراس وُضعت في شارع ضيّق قرب الكنيسة الرئيسية لجيش الخلاص.