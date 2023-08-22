شاهد: احتفالات الإسبان ببطلات المنتخب الوطني لكرة القدم بعد الفوز بكأس العالم للسيدات 2023

خرج آلاف من مشجعي كرة القدم في إسبانيا للاحتفال بفوز منتخب بلادهم بكأس العالم للسيدات 2023 في مدريد. وفاز المنتخب الإسباني للسيدات لأول مرة في تاريخه بلقب كأس العالم إثر انتصاره بهدف نظيف على نظيره الإنكليزي في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ستاديوم بسيدني بأستراليا الأحد.

خرج آلاف من مشجعي كرة القدم في إسبانيا للاحتفال بفوز منتخب بلادهم بكأس العالم للسيدات 2023 في مدريد. وفاز المنتخب الإسباني للسيدات لأول مرة في تاريخه بلقب كأس العالم إثر انتصاره بهدف نظيف على نظيره الإنكليزي في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ستاديوم بسيدني بأستراليا الأحد.